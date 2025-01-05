Bitlis'te Yoğun Sis Sürücülere Zor Anlar Yaşatıyor

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Bitlis'te sis etkili oldu

BİTLİS - Bitlis'te etkili olan yoğun sis, sürücülere zor anlar yaşattı.

Bitlis'te 2 gündür etkili olan yoğun sis, zaman zaman etkisini kaybetse de genelde görüş mesafesinin düşmesine neden oluyor. Özellikle Bitlis- Tatvan kara yolunda seyir halinde olan sürücüler Rahva bölgesinde zor anlar yaşıyor.

Yetkililer, sis nedeniyle özellikle araç sürücülerinin düşük hızda seyahat etmesini ve sis farlarını kullanmaları yönünde uyarılarda bulunuyor.

Öte yandan etkili olan sis nedeniyle Bitlis TOKİ konutları bölgesinde kırağı tutan ağaçlar ise kartpostallık manzaralar oluşturdu.