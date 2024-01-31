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Bitlis'te Yolcu Otobüsünde 10 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
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Bitlis'te Yolcu Otobüsünde 10 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Bitlis\'te Yolcu Otobüsünde 10 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Bitlis'te polisin durdurduğu yolcu otobüsünde yapılan aramada, vücutlarına sarılı vaziyette toplam ağırlığı 10 kilo 190 gram metamfetamin ele geçirildi. Yabancı uyruklu 2 kadın şüpheli tutuklandı.

31.01.2024 13:47  Güncelleme: 13:49
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BİTLİS'te polisin durdurduğu yolcu otobüsünde yabancı uyruklu 2 kadının yapılan üst aramalarında vücutlarına sarılı 10 kilo 190 gram mematfetamin ele geçirdi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tatvan ilçe girişindeki arama kontrol noktasında durdurdukları yolcu otobüsünde arama yaptı. Durumunda şüphelendikleri iki yabancı uyruklu kadının yapılan üst aramasında vücutlarına sarılı vaziyette toplam ağırlığı 10 kilo 190 gram gelen metamfetamin ele geçirdi. Gözaltına alınan kadınlar emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Bitlis'te Yolcu Otobüsünde 10 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
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