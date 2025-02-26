Bitlis'teki Kar ve Mercek Bulutu Şöleni - Son Dakika
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Bitlis'teki Kar ve Mercek Bulutu Şöleni

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Bitlis'te kar ve mercek bulutu, görsel şölen sunarak doğaseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

26.02.2025 09:34
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Bitlis'te kar ve mercek bulutu böyle görüntülendi

BİTLİS - Bitlis'i etkisi altına alan karla birlikte beyaza bürünen dağlar ve vadilerin mercek bulutuyla bütünleşmesi görsel şölen oluşturdu.

Kar yağışının ardından ortaya çıkan görsel şölen, şehrin sakinlerine huzur ve mutluluk verirken, doğaseverlere de unutulmaz anlar yaşattı. Bitlis'teki bu manzara, şehrin güzelliklerinin keşfedilmesi gereken bir yer olduğunu bir kez daha hatırlattı. Vatandaşlar, bu görüntüleri ölümsüzleştirmek için cep telefonlarına ve kameralarına sarılırken, çekilen fotoğraflar ise karın güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Mavilikler arasında oluşan ve fırça darbeleri gibi uzanan beyaz bulutlarla karlı dağları ve sisleri buluşturan görsel şölen gün boyunca devam etti.

Kaynak: İHA

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