Bitlis Valisi Karaömeroğlu'nun Kurban Bayramı mesajı

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Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Paylaşma ve dayanışmanın en güzel yaşandığı, milletin birbirine her zamankinden daha fazla kenetlendiği, dostluk ve kardeşlik duygularının canlandığı bir Kurban Bayramı'na daha ulaşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirten Karaömeroğlu, büyüklerin ziyaret edildiği, küçüklerin sevindirildiği, ailelerin ve dostların bir araya geldiği bayramları, maneviyatına yaraşır şekilde idrak etmeye özen göstermeleri gerektiğini ifade etti.

Yardımlaşma ve dayanışmanın önem kazandığı bu günlerde, ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatılması, bayramın coşkusunu onların da yaşayabilmesi için üzerlerine düşeni yerine getirmeleri gerektiğini aktaran Karaömeroğlu, şunları kaydetti:

"Valilik olarak, vatandaşlarımızın huzur ve esenlik içinde bir bayram geçirmelerini sağlamak amacıyla gerekli güvenlik ve trafik önlemlerini almış olup, bu tedbirlerin titizlikle uygulanması için güvenlik görevlileri ile diğer personele gerekli talimatlar verilmiştir. Bayram sevincinin üzüntüye dönüşmemesi için tüm vatandaşlarımızdan trafik kurallarına hassasiyetle uymalarını ve ailelerini üzecek kazalara mahal vermemelerini rica ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, Kurban Bayramı'nın ülkemize ve tüm İslam alemine huzur ve barış getirmesi temennisiyle bayramınızı en içten dileklerimle kutlar, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, şükran ve minnetle anar, herkese sevdikleri ile birlikte sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmelerini diler, selam ve saygılarımı sunarım."