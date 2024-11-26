Bitlis ve Muş'ta Karla Mücadele

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Bitlis ve Muş'ta etkili olan kar nedeniyle kapanan 154 köy yolundan 120'si ulaşıma açıldı.

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte kardan dolayı kapanan 84 köy yolundan 78'nin açıldığını belirtti.

Karla mücadele çalışmalarının il genelindeki 10 şantiyede 75 personel, 71 iş makinasıyla yürütüldüğünü kaydeden Kurtkan, kapalı 6 köy yolunu kısa sürede açmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Belediye ve karayolları ekipleri ise buzlanmalara karşı yollarda tuzlama çalışması yürüttü.

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür de dün kar nedeniyle kapanan 70 köy yolundan 42'sinin ulaşıma açıldığını söyledi.

Yentür, vatandaşların mağdur olmaması için kalan 28 köy yolunun da kısa sürede ulaşıma açılacağını ifade etti.