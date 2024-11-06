Biya'nın 42. Yılı Kutlandı

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Kamerun'da 6 Kasım 1982'den bu yana cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Paul Biya'nın iktidardaki 42. yılı dolayısıyla kutlama programları yapıldı.

Kamerun'un başkenti Yaounde başta olmak üzeri ülkenin birçok şehrinde programlar düzenlendi.

Şehirlerin birçok noktasında Kamerunlulara "Biya'nın 42 yıllık başarısı" adlı belgesel film izletildi.

Ülkenin önde gelen isimleri, gazetelerde 91 yaşındaki Biya için kutlama mesajları yayımladı.

Kamerun'un güneyinde bulunan Mvomeka köyünde 13 Şubat 1933'te dünyaya gelen Biya, ilk olarak 1962'de ülkenin ilk cumhurbaşkanı Ahmadou Ahidjo hükümetinde proje müdürü olarak görev yaptı.

Biya, sırasıyla Milli Eğitim Bakanlığı Kabine Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı Genel Sekreterliği ve Cumhurbaşkanlığı Sivil Kabine Müdürlüğü görevlerini yürüttü.

Ahidjo'nun 4 Kasım 1982'de istifasını açıklamasının ardından Biya, 6 Kasım 1982'de cumhurbaşkanı oldu.

Biya'nın, sağlık sorunlarına rağmen 2025'te düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerine adaylığını açıklaması, ülkede en fazla tartışılan konular arasında yer alıyor.

Biya, 45 yıldır iktidarda olan Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo'nun ardından dünyanın en uzun süre iktidarda olan 2. lideri konumunda bulunuyor.