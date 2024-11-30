Biyografi Akademileri Açıldı

Güncel

Milli Eğitim Bakanlığı'nca 40 ilde açılan "Biyografi Akademileri", ilim, irfan, kültür ve sanat alanlarında iz bırakan öncü şahsiyetlerin hayatını öğretmenlerle buluşturacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Öğretmen Akademileri kapsamındaki "Biyografi Akademisi"nin açılışı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu'nun "Taşköprülüzade Ahmed Efendi"yi anlattığı ilk dersle Kastamonu'da yapıldı.

Akademide, yaşadıkları şehre değer katan insan hazineleri, geleceğin mimarları öğretmenlerle tanıştırılacak.

"Biyografi akademileri", örnek ve öncü şahsiyetlerin birikimini geleceğe taşıyacak bir "kültür köprüsü" olacak.

Biyografi akademilerinde, Neşet Ertaş, Özay Gönlüm, Doğan Cüceloğlu, Yunus Emre, Mevlana, Hacı Bektaş Veli, Hacı Bayram Veli, Somuncu Baba, Emir Sultan, Süleyman Çelebi, İsmail Hakkı Bursevi, Eşrefoğlu Rumi, Necip Fazıl, Nuri Pakdil, Sezai Karakoç, Tevfik İleri, Nuri Killigil, Turgut Cansever, Nurettin Topçu, Fethi Gemuhluoğlu, Ahmet Kabaklı, Teoman Duralı, Fuat Sezgin, Münir Nurettin Selçuk, Aşık Sümmani, Karacaoğlan gibi çok sayıda ilim, irfan ve sanat dünyasının öncü şahsiyetinin hayatı ele alınacak.

Akademilerde, biyografik çalışmalar yapan yazarlar, akademisyenler ve sanatçılar sunumlar yapacak.