Blaundos'ta Hadrianus'a İthaf Edilen Kitabe Bulundu

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Uşak'ın Ulubey ilçesindeki Blaundos Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında Roma İmparatoru Hadrianus'a ithaf edilen kitabe bulundu.

Büyük İskender'in Anadolu seferiyle Makedonya'dan gelen askerlerin yerleştiği Blaundos Antik Kenti'nde 2018 yılında başlatılan kazı çalışmaları bu yıl, Uşak Müzesi Müdürlüğü başkanlığında sürüyor.

"Garnizon kenti" olarak da adlandırılan antik kent, derin Ulubey Kanyonu'yla çevrili olması ve tek girişinin bulunmasından dolayı adeta doğal bir kaleyi andırıyor.

Haziran ayında başlayan kazıda, mitolojide tarım ve bereketin sembolü tanrıça Demeter'in 2 bin yıllık tapınağı ile kent girişinde yer alan anıtsal mezar bölgesinde çalışma yapıldı.

Çalışmalar antik kentin kalbinde devam ediyor

Antik kentin merkezinde çarşı olarak kullanılan sütunlu caddenin açığa çıkartılması için Uşak Müze Müdürlüğünce proje hazırlandı. Çalışma, Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen "Geleceğe Miras Projesi" kapsamına alındı.

Sütunlu caddede 60 kişilik bir ekipten oluşan arkeologlar hummalı bir çalışma yapıyor. Tanrıça Demeter'in tapınağının ön kısmında doğu-batı yönlü uzanan caddenin Roma ve Bizans döneminde antik kentin kalbi konumunda olduğu biliniyor.

Çalışmalarda Roma İmparatoru Hadrianus'a adanmış bir yazıta ulaşıldı. 80 santimetre uzunluğunda ve 35 santimetre genişliğindeki mermer yazıtta, "Kurtarıcı ve kurucu imparator Hadrianus Olimpios'a" şeklinde ifade bulunuyor.

Arkeoglar, imparator Hadrianus'un o dönemde kentlere yardımda bulunduğu, bunun karşılığında da bölge halkından kendisine övücü sözler beklediğini, kitabenin de bu amaçla yazılmış olabileceğini değerlendiriyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Ceylan, AA muhabirine, Blaundos Antik Kenti'nin "Geleceğe Miras Projesi"ne dahil edilmesinin ardından kasım ayının ilk haftasında sütunlu caddede kazı çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Sütunlu caddenin kentin en önemli noktası olduğunu aktaran Ceylan, şunları kaydetti:

"Bu bölüm ziyaretçilerimizin çok fazla ilgisini çekiyor. Doğu-batı yönlü uzanan caddeyi bu ayın başından itibaren açmaya başladık. Şu ana kadar 4 sütun kaidesi bulduk. Ayrıca devam eden kazılarda Roma İmparatoru Hadrianus'a adanmış bir yazıt ortaya çıktı. Yazıtın tarihsel sürecine ilişkin inceleme sürüyor. Bu yazıt bize Hadrianus'un bir imparator olarak önemli bir kişilik olduğunu belgeli olarak gösteriyor."

Caddenin Bizans döneminde de aktif kullanıldığına dair buluntuların olduğuna dikkati çeken Ceylan, çalışmaların geniş bir bölgede sürdüğünü dile getirdi.

Önlerinde 4 yıllık bir çalışma planı olduğunu anlatan Ceylan, "Cadde antik kentin kalbi diyebiliriz. Antik kentin sütunlu cadde bölgesi Roma'dan sonra Bizans döneminde aynı önemini ve ihtişamıyla devam etmiş. Belgelendirme sonrası burada restorasyon ve rölöve çalışmalarıyla antik caddeyi ayağa kaldırmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çalışmalar tamamlandığında Blaundos'un daha görünür bir yapıya kavuşacağını dile getiren Ceylan, bunun da şehrin turizm potansiyeline olumlu etkisinin olacağını sözlerine ekledi.