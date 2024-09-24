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BM'de Reform İhtiyacı Açıktır

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Bakan Fidan, BM Güvenlik Konseyi'nin reform ihtiyacını vurgulayarak, küresel sorunlara çözüm arayışına dikkat çekti.

24.09.2024 00:38
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- Dışişleri Bakanı Fidan: "Güvenlik Konseyi başta olmak üzere Birleşmiş Milletler'de kapsamlı bir reforma gidilmesi gerektiği aşikardır"

"Genel Kurul'da ezici çoğunlukla kabul edilen kararlar, Güvenlik Konseyi nedeniyle hayata geçirilememektedir"

NEW YORK - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen "Geleceğin Zirvesi" toplantısında BM Güvenlik Konseyi başta olmak üzere Birleşmiş Milletler'de kapsamlı bir reforma gidilmesi gerektiğinin aşikar olduğunu vurgulayarak, BM Genel Kurulu'nda ezici çoğunlukla kabul edilen kararların Güvenlik Konseyi nedeniyle hayata geçirilemediğine dikkat çekti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin New York kentinde temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen "Geleceğin Zirvesi" toplantısında katılımcılara hitap etti. Bakan Fidan, uluslararası toplumun ve Birleşmiş Milletler'in tarihsel bir sınavdan geçtiğine dikkat çekerek, mevcut küresel sorunların çözümü için daha etkili ve kapsayıcı bir yapı gerektiğini vurguladı. Bakan Fidan, gelir dağılımındaki adaletsizliklerin derinleştiğini ve krizlere çözüm üretme kabiliyetinin giderek azaldığını belirterek, "Küresel eşitsizlik ve adaletsizlik aşırıcılığa zemin hazırlamaktadır. İslam ve yabancı düşmanlığı ise bu mümbit zeminde güç kazanmaktadır" dedi.

Dünyada her alanda dengesizliklerin arttığını ifade eden Fidan, Birleşmiş Milletler'in bu tehditler karşısında liderlik rolünü yeterince yerine getiremediğini dile getirdi. Bakan Fidan, küresel sorunlara ortak çözümler üretecek, adalet ve barışı sağlayacak etkin bir yapıya duyulan ihtiyaca dikkat çekti. Bakan Fidan, "Daha adil, kapsayıcı ve etkili birçok taraflı modele ihtiyaç duyduğumuzu çok net biçimde görüyoruz" ifadelerini kullandı.

BM Güvenlik Konseyi başta olmak üzere Birleşmiş Milletler'de kapsamlı bir reforma gidilmesi gerektiğinin aşikar olduğunu vurgulayan Bakan Fidan, "Dünya beşten büyüktür" ifadesiyle mevcut sistemin demokratikleşmesi gerektiğini belirtti. Bakan Fidan, BM Genel Kurulu'nda ezici çoğunlukla kabul edilen kararların Güvenlik Konseyi nedeniyle hayata geçirilemediğine dikkat çekti. Artan kutuplaşma karşısında diyaloğun güçlendirilmesi ve uluslararası finans mimarisinin yenilenmesi gerektiğini ifade eden Bakan Fidan, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmanın bu yolla mümkün olabileceğini söyledi.

Dijitalleşme ve yapay zeka gibi yeni teknolojilere uyum sağlamanın önemine de değinen Bakan Fidan, "Gelecek Paktı"nın temel unsurlarından biri olan "Küresel Dijital Mutabakat"ın kabulüne büyük önem verdiklerini belirtti. Fidan, gelişmiş ülkelerle en az gelişmiş ülkeler arasındaki dijital uçurumun kapatılması için Birleşmiş Milletler Teknoloji Bankası'na daha fazla destek verilmesi gerektiğini söyledi.

Bakan Fidan, "Bu zirvenin başarısı, çok taraflı sistemde güvenin yeniden inşasındaki kararlılığımız bakımından bir sınav niteliğindedir. 'Gelecek Paktı' ise bu yolda bize rehberlik edecek, dünya vizyonumuza dair ortak taahhütlerimizi şekillendirecektir" dedi.

BM\'de Reform İhtiyacı Açıktır
Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Dış Politika, Hakan Fidan, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

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