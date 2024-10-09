BM'de Yeni Atama: Tom Fletcher

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NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörlüğüne İngiltere'den Tom Fletcher'ı atadığı bildirildi.

BM Sözcülüğünden Guterres'in, BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörlüğüne yaptığı atamaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Guterres'in görevi daha önce yürüten Martin Griffiths'e teşekkürlerini ilettiği belirtildi.

Fletcher'ın halihazırda Oxford Üniversitesine bağlı Hertford College'ın müdürlüğünü yürüttüğü aktarılan açıklamada, kendisinin diplomasi ve çok taraflı örgütlerin dönüşümüne ilişkin güçlü deneyimi olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Fletcher'ın daha önce farklı dönemlerde İngiltere başbakanlarına da danışmanlık yaptığı, 2011-2015 yıllarında İngiltere'nin Beyrut Büyükelçisi olarak görev aldığı bildirildi.

Fletcher'ın BM ile de yakından çalıştığı belirtilen açıklamada, Modern Tarih alanında yüksek lisansı bulunduğu, İngilizce, Fransızca, Arapça ve Svahilice bildiği ifade edildi.

Eski Genel Sekreter Yardımcısı Griffiths, mart ayında sağlık durumu nedeniyle göreve devam edemeyeceğini bildirmişti.