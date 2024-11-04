BM'den ABD Seçimlerine Kritik Mesaj

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NEW Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, ABD'de yarın yapılacak başkanlık seçimiyle ilgili "ABD başkanını belirleyecek seçimlerin önemli olduğu çok açık, bu seçimlerin küresel etkileri var." dedi.

BM Sözcüsü Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'de yarın düzenlenecek seçimlerin ne kadar önemli olduğunun sorulması üzerinde Dujarric, BM Genel Sekreteri'nin daha önce de belirtmiş olduğu üzere, bu yıl dünya nüfusunun yarısının seçimlere gittiğini ve bunun tüm dünyayı etkilediğini kaydetti.

Dujarric, "ABD başkanını belirleyecek seçimlerin önemli olduğu çok açık, bu seçimlerin küresel etkileri var." değerlendirmesinde bulundu.

Son dönemin en kritik ABD başkanlık seçimi olarak nitelendirilen 60. başkanlık seçimlerini kazanan aday, 20 Ocak 2025'te yemin ederek ABD'nin 47. başkanı olacak.