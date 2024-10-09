BM'den Karaçi'deki Terör Saldırısına Kınama

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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 9 Ekim (Xinhua) -- BM Güvenlik Konseyi, Pakistan'ın güneyindeki liman kenti Karaçi'de Pazar gecesi düzenlenen terör saldırısını sert bir dille kınadı. Saldırıda, iki Çinli ve çok sayıda Pakistan vatandaşı hayatını kaybederken, birçok Çinli ve Pakistanlı da yaralandı.

Salı günü yapılan basın açıklamasına göre Güvenlik Konseyi üyeleri, "Pakistan'ın Karaçi kentindeki Cinnah Uluslararası Havalimanı yakınlarında düzenlenen menfur ve korkakça terör saldırısını en güçlü ifadelerle kınadıklarını" belirtti.

Konsey üyeleri, hayatını kaybedenlerin ailelerine, Çin ve Pakistan hükümetlerine en derin taziyelerini ve başsağlığı dileklerini iletirken, yaralılara da acil şifalar diledi.

Terörizmin tüm şekil ve tezahürlerinin uluslararası barış ve güvenliğe yönelik en ciddi tehditlerden birini oluşturduğunu bir kez daha vurgulayan BM Güvenlik Konseyi üyeleri, ayrıca bu menfur terör eylemlerinin faillerinin, organizatörlerinin, finansörlerinin ve destekçilerinin sorumlu tutulması ve adalet önüne çıkarılması gerektiğinin altını çizdi.

Saldırının sorumluluğunu yasadışı bir örgüt olan Belucistan Kurtuluş Ordusu üstlenmişti.