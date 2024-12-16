BM'den Libya için yeni siyasi girişim planı

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NEW Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu, ülkede mevcut siyasi çıkmazı aşmak, ulusal seçimlerin yapılmasını ve Libya'nın güncelliğini yitirmiş kurumlarının meşruiyetinin yenilenmesini sağlamak amacıyla kapsayıcı bir siyasi girişim planı sunduğunu duyurdu.

BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Libya'daki mevcut gelişmeler ele alındı.

Burada üye ülkeleri bilgilendiren BM Libya Destek Misyonu Başkan Vekili Stephanie Koury, yakında Libya'da 2021'de ulusal seçimlerin süresiz olarak ertelenmesinin üzerinden üç yıl geçmiş olacağına işaret ederek "Çözülmeyen sorunlar siyasi ilerlemeyi durdurmaya devam ederken, Libya'nın ulusal birliği ve toprak bütünlüğü tehdit altında." uyarısında bulundu.

"Mevcut durum sürdürülemez"

Libyalıların ülkelerinin geleceği konusunda endişeli olduğunun altını çizen Koury, "Mevcut durum sürdürülemez ve fazlasıyla uzun bir süredir devam ediyor. Siyasi liderlerin tek taraflı eylemleri, Libya kurumlarını derin bir şekilde erozyona uğratarak paralel ve rekabet eden yapılar haline getirdi." dedi.

Koury, ulusal uzlaşı çabalarının siyasi bölünmeler ve kurumsal rekabetin yarattığı kısır döngü nedeniyle giderek daha fazla engellendiğini ifade etti.

"Yeni siyasi girişim planı sunuldu"

Farklı silahlı grupların toprak kontrolü ve kaynaklara erişim için yürüttükleri rekabetin de Libya'nın istikrarını tehdit etmeye devam ettiğini belirten Koury, şunları kaydetti:

"Dün gece, Libya halkına, mevcut siyasi çıkmazı aşmak ve mevcut durumun ötesine geçerek ulusal seçimlerin yapılmasını ve Libya'nın süresi dolmuş kurumlarının meşruiyetinin yenilenmesini sağlamak amacıyla BM Libya Destek Misyonunun kapsayıcı bir siyasi girişim planını sundum. Bu süreci şu hedefler ve ilkeler doğrultusunda kolaylaştırmayı amaçlıyorum: Öncelikle, sahada istikrarı korumak; ikincisi, mevcut düzenlemelere dayanarak Libya'ya aitliği teşvik etmek; üçüncüsü, kurumların birleştirilmesine ve güçlendirilmesine destek olmak ve meşruiyetlerini artırmak; dördüncüsü, Libya'daki siyasi güçler ve kültürel bileşenlerin kapsayıcılığını sağlamak"

Koury, süreci aşamalı ve esnek bir yaklaşımla sürdürmeyi planlandığını aktararak "Libya'da silahlar büyük ölçüde sessiz ancak ülke ne istikrarlı ne de barış içinde." ifadesini kullandı.

Yabancı müdahaleler, bölgesel değişimler ve artan ekonomik zorluklar karşısında kalıcı bir siyasi çözüm sağlamak için hep birlikte fırsatın değerlendirilmesi gerektiğini belirten Koury, bu bağlamda BMGK'nin rol oynaması gerektiğini vurguladı.