BM'den Orta Doğu İçin İtidal Çağrısı - Son Dakika
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BM'den Orta Doğu İçin İtidal Çağrısı

BM Genel Kurul Başkanı Yang, Orta Doğu'ndaki çatışmalar için itidale ve diplomatik çabalara ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

02.10.2024 00:47
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NEW Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurul Başkanı Philemon Yang, Orta Doğu'da tüm taraflara itidal çağrısında bulunarak, diplomatik çabalara ağırlık verilmesini talep etti.

Yang, sosyal medya hesabından bölgedeki gelişmelere ilişkin mesaj paylaştı.

Orta Doğu'da artan şiddetin çok endişe verici olduğunun altını çizen Yang, bölge halkının yeterince acı çektiğini ve daha fazla çatışmanın getireceği maliyeti kaldıracak durumda olmadığını ifade etti.

Yang, "Tüm taraflara itidal çağrısında bulunuyor, diplomatik çabalara ağırlık verilmesini istiyoruz." vurgusunu yaptı.

Kaynak: AA

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