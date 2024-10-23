BM'den TUSAŞ'a Saldırıya Kınama

NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısını kınadı.
BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, saldırıya ilişkin AA muhabirine yazılı açıklama yaptı.
Haq, konuya ilişkin detaylı bilgi edinmeye devam ettiklerini belirtti.
"Genel Sekreter sivillere yönelik bu saldırıyı kınıyor." ifadesini kullanan Haq, Genel Sekreter'in hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini ilettiğini aktardı.
Haq, Genel Sekreter'in aynı zamanda yaralılara acil şifa dilediğini kaydetti.
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