NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısını şiddetle kınayarak, "BM, Türk halkı ve hükümetiyle dayanışma içindedir." mesajını verdi.
Guterres, terör saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
TUSAŞ'a ilişkin terör saldırısını şiddetle kınadığını belirten Guterres, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.
Guterres, yaralılara acil şifalar dileyerek, "BM, Türk halkı ve hükümetiyle dayanışma içindedir." ifadesini kullandı.
Son Dakika › Güncel › BM'den TUSAŞ'a Terör Saldırısına Kınama - Son Dakika
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