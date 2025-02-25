BM'den Ukrayna Krizi için İlk Adım

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MOSKOVA, 25 Şubat (Xinhua) -- Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, BM Güvenlik Konseyi'nin kabul ettiği ABD'nin Ukrayna krizine ilişkin karar tasarısını değerlendirdi. Nebenzia tasarının, sorunun barışçıl çözümüne yönelik sonraki aşamalarda yürütülecek çabalar için "bir başlangıç noktası" olduğunu söyledi.

Nebenzia, "Kabul edilen metin mükemmel olmamakla birlikte bu karar tasarısı, özü itibarıyla Konsey'in çatışmayı körüklemeyip barışa atıfta bulunan ve ileriye dönük bir belge ortaya koymaya yönelik ilk girişimi" dedi.

Nebenzia, krizin altında yatan karmaşık nedenler bulunduğunu, bunun sadece basit bir Rusya-Ukrayna çatışması olarak görülmemesi ve dış güçlerin Rusya ve ABD'nin barışa yönelik adımlarını baltalamasına izin verilmemesi gerektiğini belirtti.

Pazartesi günü kabul edilen kararda çatışmanın bir an önce sona erdirilmesi gerektiği vurgulanırken, can kayıpları için duyulan üzüntü dile getiriliyor ve Rusya ile Ukrayna arasında kalıcı barış sağlanması çağrısı yapılıyor.