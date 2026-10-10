BM Genel Sekreteri Guterres ABD'nin UCM yaptırım kararından derin endişe duydu - Son Dakika
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BM Genel Sekreteri Guterres ABD'nin UCM yaptırım kararından derin endişe duydu

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BM Genel Sekreteri Guterres ABD\'nin UCM yaptırım kararından derin endişe duydu
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BM Genel Sekreteri Guterres, ABD'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yaptırım kararından derin endişe duyduğunu açıkladı. Sözcüsü Dujarric, kararın uluslararası ceza adaletine ciddi darbe indirdiğini, mahkemenin kapasitesine etkisinden endişe duyulduğunu söyledi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER/OTTAWA, 10 Ekim (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve sekiz ülkenin dışişleri bakanları, ABD'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yaptırım uygulama kararını eleştirdi.

Guterres'in Sözcüsü Stephane Dujarric cuma günkü basın toplantısında, "Genel Sekreter, bugün açıklanan yaptırımların Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin bütününe yapması beklenen etkilerden, özellikle de Güvenlik Konseyi'nin ve Roma Statüsü'ne taraf devletlerin sevk ettiği durumlar da dahil olmak üzere önemli görevlerini sürdürme kapasitesine yapabileceği etkilerden derin endişe duymaktadır" dedi.

Dujarric, "Bugünkü karar, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin temel direklerinden biri olduğu uluslararası ceza adaletine yönelik kolektif arayışımıza ciddi bir darbe indirmiştir. Uluslararası suçlar için hesap verebilirliğin sağlanması ve mağdurlara adalet götürülmesi; barış, güvenlik, insan hakları ve temel özgürlüklere yönelik küresel taahhüdümüzün merkezinde yer almaktadır" ifadelerini kullandı.

Guterres'in Uluslararası Ceza Mahkemesi ve yetkililerinin bağımsızlığına yönelik sarsılmaz desteğini yinelediğini belirten Dujarric, Genel Sekreter'in tüm devletlere uluslararası hukuk kapsamındaki taahhütlerine bağlı kalma ve uluslararası toplumu ilgilendiren en ağır suçlarda hesap verebilirliğin sağlanmasına yönelik çabaları destekleme çağrısında bulunduğunu söyledi.

Kanada, Danimarka, Almanya, Fransa, İtalya, Japonya, Hollanda ve İngiltere'nin dışişleri bakanları da aynı gün yayımladıkları ortak açıklamada, ABD'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yönelik yaptırım kararının esef verici olduğunu belirterek, karara güçlü şekilde karşı çıktıklarını ifade etti.

Açıklamada, "Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü'ne taraf devletler olarak, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin bağımsızlığına, tarafsızlığına ve bütünlüğüne yönelik sürekli ve sarsılmaz desteğimizi bir kez daha teyit ediyoruz" denildi.

Sekiz ülke, Aralık 2026'da düzenlenecek Taraf Devletler Asamblesi öncesinde Roma Statüsü'ne taraf olmayan devletlerle yapıcı ve kapsayıcı bir diyalog yürütme taahhüdünde bulundu.

Cuma günü Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yönelik yaptırımları açıklayan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, önlemlerin mahkemeyle olan muameleleri yasaklayacağını, mahkemenin kaynaklarını keseceğini ve mahkemenin faaliyette bulunma kapasitesini sekteye uğratacağını söylemişti.

Kaynak: Xinhua
Amerika Birleşik DevletleriUluslararası Ceza MahkemesiPolitikaGüncelDünyaSon Dakika

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