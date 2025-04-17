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BM: Libya'da Siyasi İrade Şart

Libya'daki krizin çözümünde siyasi irade ve uluslararası destek kritik. Ekonomik çöküş riski var.

17.04.2025 18:22
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NEW Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu Başkanı (UNSMIL) Hanna Tetteh, "Libya'daki siyasi krizin çözümü ve geçiş sürecinin tamamlanması için uzlaşıya dayalı bir yol haritası geliştirilmesinde siyasi irade büyük önem taşıyor." dedi.

BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Libya'daki gelişmeler ele alındı.

Burada üye ülkeleri bilgilendiren Tetteh, Libya'daki siyasi krizin devam etmesinin temelinde ekonomik kaynaklar üzerindeki rekabetin yattığını belirtti.

Bölünmüş kurumlar, ayrışmayı derinleştiren tek taraflı adımlar ve ortak bir bütçenin olmamasının durumu daha da kötüleştirdiğine dikkati çeken Tetteh, bunların döviz açığı, enflasyon ve para biriminin değer kaybı gibi makroekonomik istikrarsızlıklara neden olduğunu dile getirdi.

Tetteh, 2020'de imzalanan ateşkesin büyük ölçüde korunmasına rağmen güvenlik durumunun hala kırılganlığını koruduğunu vurgulayarak, Trablus ve çevresinde yaşanan silahlı hareketliliğin başkentte yeni bir şiddet dalgası yaşanabileceğine dair endişeleri yeniden gündeme getirdiğini söyledi.

BM yetkilisi, siyasi irade gösterilip güvenlik ve askeri yapı, ortak bir vizyon altında birleştirilene dek mevcut durumun süreceği uyarısında bulundu.

"Siyasi irade büyük önem taşıyor"

"Libya'daki siyasi krizin çözümü ve geçiş sürecinin tamamlanması için uzlaşıya dayalı bir yol haritası geliştirilmesinde siyasi irade büyük önem taşıyor. " diyen Tetteh, seçimlerin, kurumları birleştiren ve güçlendiren kapsamlı bir siyasi çerçeveye entegre edilmesi gerektiğini ifade etti.

Tetteh, herhangi bir siyasi uzlaşı sürecinin başarıya ulaşmasında bölgesel ve uluslararası aktörlerin desteğinin kritik öneme sahip olduğunun altını çizerek, mart ayında Cezayir, Mısır, Tunus ve Türkiye'yi ziyaret ettiğini bildirdi.

Ziyaretlerinde mevcut durumun sürmesinin Libya'nın birliği ve bölgesel istikrar açısından taşıdığı risklere dikkati çektiğini aktaran Tetteh, siyasi çıkmazın aşılmasına yönelik değerlendirme ve görüşleri memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

"Libyalılar her gün ekonomik, güvenlik ve siyasi krizlerle mücadele ediyor"

Tetteh, "Her gün, sıradan Libyalılar ekonomik, güvenlik ve siyasi krizlerle mücadele ediyor. Kurumsal ve siyasi bölünmeler, zararlı tek taraflı adımlar ve ayrıcalıklı azınlıkların kaynaklar üzerindeki güç mücadelesi, Libyalı halkın beklenti ve ihtiyaçlarını rehin almış durumda." uyarısını yaptı.

Ulusal uzlaşıyla onaylanmamış bir bütçe bulunmasına rağmen Libya'nın geniş kaynaklarının aşırı kullanımının önlem alınmazsa ülkeyi ekonomik çöküşe sürükleyebileceğini belirten Tetteh, esasen ülkenin büyük kaynaklara sahip olduğunu kaydetti.

Tetteh, "Üye devletlerin Libya konusunda farklı çıkarları olsa da uluslararası toplumun, Libyalıların temel ihtiyaçlarını karşılayan, ekonomik büyümeyi ve adil kalkınmayı teşvik eden demokratik bir devleti destekleyecek ortak bir plan etrafında birleşmesi gerekiyor. Hareketsizlik, değişimin maliyetinden daha zararlı olacaktır." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BM: Libya'da Siyasi İrade Şart - Son Dakika

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