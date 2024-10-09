BM, Libya'daki Kriz İçin Uyarıda Bulundu - Son Dakika
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BM, Libya'daki Kriz İçin Uyarıda Bulundu

BM, Libya'da tek taraflı faaliyetlerin ülkenin egemenliğini tehdit ettiğini belirtti ve siyasi çözüme vurgu yaptı.

09.10.2024 19:17
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NEW Birleşmiş Milletler (BM), Libya'da tek taraflı faaliyetlerin ülkenin egemenliğini baltaladığı ve daha fazla krize sürükleyeceği konusunda uyarıda bulundu.

BM Libya Destek Misyonunu (UNSMIL) Başkan Vekili Stephanie Koury, BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen Libya oturumunda üye ülkeleri bilgilendirdi.

Siyasi çözüme odaklanılması gerektiğinin altını çizen Koury, bunun için devlet kurumları arasındaki bölünmüşlüklerin giderilmesi, birlik içinde hareket eden hükümet ve seçimlerle demokratik meşruiyetin yeniden inşa edilmesinin önemini vurguladı.

Koury, Devlet Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisi tarafından imzalanan anlaşmayla Libya Merkez Bankasına ilişkin krizin çözülmesini olumlu gelişme şeklinde değerlendirerek, bunun daha kapsayıcı bir siyasi süreç ve genel seçimlerin gerçekleşmesi için ümit verdiğini dile getirdi.

"Tek taraflı faaliyetler sürerse, sadece Libya'nın egemenliği baltalanmaz, aynı zamanda ülke daha derin bir krize sürüklenir." uyarısında bulunan Koury, aynı zamanda bunun temel mesele olan siyasi çözüme odaklanılmasını engellendiğine dikkati çekti.

99 bin Sudanlı mülteci Libya'ya geldi

Koury, Sudan'da 17 aydan fazla süredir devam eden krizin başlangıcından bu yana yaklaşık 99 bin Sudanlı mültecinin Libya'ya kaçtığını bildirdi.

Libya'da mültecilere yönelik muameleye ilişkin endişelerin sürdüğünü kaydeden Koury, insani yardımın sürdürülmesinin kilit öneme sahip olduğunun altını çizdi.

Koury, aynı zamanda Libyalı yetkililere bu konularda destek verilmeye devam edilmesi gerektiğini söyledi.

"Mevcut statüko sürdürülemez"

"Libya'da mevcut statüko çok uzun zamandır devam ediyor ve sürdürülebilir değil." mesajını veren Koury, Libya halkının çok daha iyisini hak ettiğini belirtti.

Koury, BM ve uluslararası toplumun da çözüm yerine krizle baş etmeye çalıştığına yönelik algının giderek yaygınlaştığını kaydederek, bunun üstesinden gelerek siyasi süreç için çaba sarf edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Politika, Güncel, Dünya, Sudan, Libya, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM, Libya'daki Kriz İçin Uyarıda Bulundu - Son Dakika

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