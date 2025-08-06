BM LLDC Toplantısı Türkmenistan'da Devam Ediyor

Türkmenistan'ın Avaza turizm bölgesinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Denize Kıyısı Olmayan Gelişmekte Olan Ülkeler (LLDC) 3. toplantısı 2. gününde farklı alanlarda oturumlarla sürüyor.

Türkmenistan'da dün resmi açılışı yapılan toplantı, 2. gününde farklı sektörlerden uzmanlar, bürokratlar, akademisyenler ve gençlerin katılımıyla Avaza bölgesinde devam ediyor.

Dün yapılan resmi açılışa pek çok ülkeden lider, bakan ve üst düzey yetkililer katıldı. Katılımcılar, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhammedov ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından karşılandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da dün Türkiye adına katılımcılara hitapta bulundu.

LLDC 3. toplantısı 8 Ağustos'ta sona erecek.

Denize Kıyısı Olmayan Gelişmekte Olan Ülkeler Toplantısı

BM'ye göre, LLDC ülkeleri denize doğrudan sınırları olmaması sebebiyle uluslararası ticaret, bağlantı ve ekonomik kalkınma konularında zorluklar yaşarken bu ülkeler sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada engellerle karşılaşıyor.

Toplantı, bu ülkelerin potansiyelini ortaya çıkarmaya yönelik ortaklıklar kurma fırsatı sunarak, yenilikçi çözümler, stratejik işbirlikleri ve artan yatırımlarla zorlukların aşılmasını hedefliyor.

BM, toplam 32 ülkeyi LLDC ülkesi olarak nitelendiriyor. Bu ülkelerde yaklaşık 600 milyon insan yaşıyor.