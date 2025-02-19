BM'nin Rolü Güçlendirilmeli - Son Dakika
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BM'nin Rolü Güçlendirilmeli

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, BM'nin rolünün korunması gerektiğini vurguladı.

19.02.2025 15:20
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 19 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, üst düzey Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısına katılanların BM'nin rolünün vazgeçilmez olduğu konusunda hemfikir olduklarını kaydederek mevcut konjonktürde BM'nin rolünün zayıflatılması değil güçlendirilmesi, konumunun ise değiştirilmesi değil korunması gerektiğini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, salı günü başkanlık ettiği BM Güvenlik Konseyi'nin "Çok taraflılığın uygulanması, küresel yönetişim reformu ve geliştirilmesi" konulu üst düzey toplantının ardından Güvenlik Konseyi'nin rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çok taraflılığı yeniden canlandırmak ve adil ve rasyonel bir küresel yönetişim sistemi inşa etmek üzere dört öneri sunduklarını hatırlatan Wang, tüm katılımcıların çok taraflılık trendinin geri döndürülemez olduğu ve tüm ülkelerin merkezinde BM'nin yer aldığı çok taraflı bir sistemi desteklemesi gerektiği konusunda hemfikir olduğunu belirtti.

Katılımcıların birlik ve ilerleme yönündeki eğiliminin durdurulamaz olduğu konusunda mutabık kaldığını kaydeden Wang, ülkelerin birbirine bağımlı ve ortak geleceğe sahip olduğunu ifade etti. Wang, güçlü ülkelerin zayıflara zorbalık yapmaması ve "orman kanunu" yaklaşımına geri dönülmemesi gerektiğini vurguladı.

Katılımcıların küresel yönetişimin reformu ve iyileştirilmesinin geciktirilemeyeceği konusunda da hemfikir olduklarını belirten Wang, Küresel Güney'in temsilinin artırılması ve ülkelerin çoğunluğunun irade ve çıkarlarının reform sürecine yansıtılmasının sağlanması gerektiğine işaret etti.

Kaynak: Xinhua

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