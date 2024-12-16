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BM Temsilcisi HTŞ Lideri ile Görüştü

Geir Pedersen, HTŞ lideri ile Suriye'de güvenilir geçiş sürecinin önemini vurguladı.

16.12.2024 14:39
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(ANKARA) - Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Heyet Tahrir eş- Şam (HTŞ) terör örgütü lideri Ebu Muhammed el-Colani ile bir araya geldi. Pedersen, HTŞ lideri ile görüşmesinde Suriye'de geçiş sürecinin güvenilir ve kapsayıcı bir şekilde gerçekleşmesi gerektiğini belirtti.

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret etti. BM Temsilcisi'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre, Pedersen bugün Ebu Muhammed el-Colani olarak bilinen HTŞ lideri Ahmed el-Şaraa ile bir araya geldi.

Pedersen ayrıca Suriye'nin geçici Başbakanı olarak belirlenen Muhammed el-Beşir ile de görüştü.

Pedersen Şam'daki görüşmelerinde " Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararının ilkelerine dayalı ve Suriye tarafından yürütülen güvenilir, kapsayıcı bir siyasi geçişin gerekliliğini" vurguladı.

BM Temsilcisi, "BM'nin Suriye halkına her türlü yardımı sağlama niyetinde olduğunu" belirterek, görüşme sırasında "Suriye'nin karşılaştığı zorluklar ve Suriye'nin öncelikleri" hakkında bilgi aldı.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Ebu Muhammed, Politika, Güncel, Suriye, Dünya, Son Dakika

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