BM Temsilcisi Şam'da Esed ile Görüştü

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Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilk kez ulaştığı Şam'da Suriye Müzakere Komisyonu heyeti ile görüştü.

Pedersen'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, kendisinin Şam'da olduğu ve görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Suriye'deki son askeri operasyonlara katılan askeri temsilciler de dahil Suriye Müzakere Komisyonunun farklı bileşenlerinden oluşan heyet ile bir araya geldiği bildirildi.

"Özel Temsilci, 14 Aralık 2024'te Suriye ile ilgili ( Ürdün'de yapılan) Akabe Uluslararası Toplantısı'nın sonuçları hakkında bilgi vererek, BM Güvenlik Konseyinin 2254 (2015) sayılı kararının ilkelerine dayalı, güvenilir, kapsayıcı Suriye'nin sahip olduğu ve yönettiği siyasi geçişe ihtiyaç olduğunu vurguladı." ifadelerinin yer aldığı açıklamada, Pedersen'in, BM'nin Suriye halkına her türlü yardımı sağlama niyetinde olduğunu vurguladığı da kaydedildi.