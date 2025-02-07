BM, UCM'ye Yaptırımlara Karşı Çıktı

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NEW Birleşmiş Milletler (BM), ABD Başkanı Donald Trump'ın Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) yaptırım uygulama kararının ardından, "UCM'nin görevlerini tam bağımsızlıkla yerine getirmesine izin verilmeli." açıklamasında bulundu.

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yaptı.

UCM'nin, dünyada yaygın olan "cezasız kalma" durumuyla mücadelenin temel unsuru olduğunun altını çizen Haq, "UCM'nin görevlerini tam bağımsızlıkla yerine getirmesine izin verilmeli." ifadelerini kullandı.

Haq, Trump'ın yaptırım kararının, New York'taki BM karargahına gelen kişilere uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin soruya, "Ev sahibi ülkenin (ABD) kişilere yönelik atacak adımlarını BM Karargah Anlaşması uyarınca atmasını bekliyoruz." cevabını verdi.

BM Karargah Anlaşması'nın ev sahibi ülkeye bazı yükümlülükler getirdiğine dikkati çeken Haq, ABD'nin bunlara uymasını beklediklerini vurguladı.

BM ve ABD arasında 1947 yılında imzalanan BM Karargah Anlaşması, New York'ta bulunan BM merkezinin statüsü, ayrıcalıklar ve dokunulmazlık gibi hususlar için yasal çerçeve sunuyor.

Trump'ın UCM'ye yaptırım kararı

UCM, 21 Kasım 2024'te Gazze Şeridi'nde İsrail'in işlediği savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün bu karar nedeniyle UCM'ye yaptırım öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.