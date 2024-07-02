BM, yapay zeka kapasite inşasında uluslararası işbirliğini güçlendirmeyi kabul etti

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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 2 Temmuz (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 78. oturumunda, yapay zeka kapasite inşasında uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi tasarısı oybirliğiyle kabul edildi. Çin'in önerdiği tasarı, 140'tan fazla ülkenin desteğini aldı.

Pazartesi günü kabul edilen "Yapay Zeka Kapasite İnşasında Uluslararası İşbirliğini Artırma" konulu tasarı, yapay zeka gelişiminin "insan merkezli olma ilkesine" bağlı kalması, faydalı zeka geliştirmesi ve insanlığa yararlı olması gerektiğini vurguluyor.

Tasarı, gelişmekte olanlar başta olmak üzere ülkelerin yapay zeka kapasite inşasını güçlendirmelerine, küresel yapay zeka yönetişimindeki temsiliyetlerini ve seslerini artırmalarına, "açık, adil ve ayrımcılıktan uzak bir iş ortamını" savunmalarına, ayrıca uluslararası işbirliğinde BM'nin merkezi bir rol oynamasını desteklemelerine yardımcı olacak uluslararası işbirliğini ve tatbiki eylemleri teşvik ediyor.

Tasarı, yapay zekanın kapsayıcı, faydalı ve sürdürülebilir gelişimini gerçekleştirerek, BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'nin hayata geçirilmesine katkı sunmayı amaçlıyor.