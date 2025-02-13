BM, Yemen'deki İnsani Duruma Dikkat Çekti

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BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Güvenlik Konseyi'nde Yemen'deki insani durumla ilgili acil konular masaya yatırılırken, bölgede kalıcı bir barışın sağlanması ve gözaltına alınan BM yetkililerinin salıverilmesi konusunda destek istendi.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg ve BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, BMGK oturumunda Yemen'le ilgili gelişmeleri aktardı.

" Orta Doğu'daki Durum" başlıklı oturumun açılışında konuşan Grundberg, Yemen'deki insani durumun düzelmesi için, çatışan tarafların ülke çapında ateşkes kararı almasının önemini vurgulayarak, "kalıcı barış sürecini ilerletme çabalarının korunması" gerektiğini söyledi.

Grundberg, "Yemen'in ekonomik krizini, sürdürülebilir diyalog ve somut önlemlerle ele almak, ülkeyi yeniden inşa etmek ve halkının daha fazla zorluk çekmesini önlemek için hayati önem taşıyacaktır." dedi.

Bu bağlamda Husiler'in 153 tutukluyu tek taraflı olarak serbest bırakmasının "olumlu bir adım" olduğunu dile getiren Grundberg, aynı grubun, Gazze'de ateşkesin sağlanması sonrasında İsrail ve Kızıldeniz'e yönelik saldırılarını sona erdirmesinin de bölge barışı için önemli olduğunu ifade etti.

Grundberg, arabuluculukla çözüm sorumluluğunun "yalnızca Yemenli taraflara ait olmadığının" altını çizerek, "Bu Konsey'in Yemen'deki çatışmayı sona erdirme yetkisine uygun olarak görevlerimi yerine getirmeye kararlıyım." diye konuştu.

Yemende 19,5 milyon insanın insani desteğe ihtiyacı var

BMGK toplantısında, Yemen'deki insani durumun aciliyetine dikkati çeken BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Fletcher, "Geçtiğimiz ay yayınladığımız Yemen için insani yardım çağrısı, kasvetli bir tablo çiziyor. 19,5 milyon kişinin insani desteğe ihtiyacı var." dedi.

Fletcher, Dünya Gıda Programı'nın aralık ayındaki raporuna dayanarak, Yemen nüfusunun yüzde 64'ünün "asgari gıda ihtiyaçlarını karşılayamadığını", bu ihtiyaç sahiplerinin 4'te 3'ünü çocuk ve kadınların oluşturduğunu anımsattı.

"Yemen'de, çoğunlukla önlenebilir veya tedavi edilebilir rahatsızlıklar nedeniyle 5 yaş altı çocuk ölümleri korkunç bir orana sahip." diyen Fletcher, 2023'te, ülkede her saat ortalama 5 çocuğun hayatını kaybettiğini belirtti.

Fletcher, BMGK üyelerinden, Yemen'de insani yadım faaliyetlerinin devamlılığı için para sağlanması ve gözaltında bulunan BM görevlilerinin salıverilmesi gibi konularda destek istedi.