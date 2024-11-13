BMGK, UNIFIL'e Yönelik Saldırıları Kınadı

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NEW Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) personel ve tesislerine yönelik saldırıları kınadı.

15 üyeli BMGK, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

UNIFIL personelinin ve tesislerinin güvenliğini sağlamak için derhal kapsamlı önlemler alma çağrısı yapılan açıklamada, barış güçlerinin hiçbir koşulda saldırı hedefi olmaması gerektiğinin altı çizildi.

Açıklamada, BMGK üyelerinin UNIFIL'e olan sarsılmaz desteği yinelenirken, bu misyonun bölgesel istikrarı sağlamadaki kritik rolü vurgulandı.

Artan sivil can kayıpları ve acılar, sivil altyapının yaygın şekilde tahrip edilmesi ve Lübnan'daki kültürel miras alanlarının zarar görmesinden derin endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, tüm tarafların uluslararası insancıl hukuka uymalarının önemi vurgulandı.

Açıklamada, UNIFIL personel ve tesislerine yönelik saldırılar kınanırken, BMGK'nin 1701 sayılı kararının tam olarak uygulanması çağrısında bulunuldu.