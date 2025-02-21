BMW, 2026'da Çin'de Yeni Nesil Batarya Üretecek - Son Dakika
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BMW, 2026'da Çin'de Yeni Nesil Batarya Üretecek

BMW, 2026'da büyük silindirik pil hücreleriyle elektrikli araç bataryalarının üretimine başlayacak.

21.02.2025 18:03
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SHENYANG, 21 Şubat (Xinhua) -- Alman otomobil üreticisi BMW, cuma günü büyük silindirik pil hücreleri kullanan 6. nesil elektrikli araç (EV) bataryalarının seri üretimine 2026 yılında Çin'de başlamayı planladığını duyurdu.

BMW hali hazırda yeni bataryaların seri üretimini ilerletmek için CATL ve EVE Enerji de dahil olmak üzere Çinli tedarikçilerle çalışıyor.

BMW, 2024 yılının sonunda Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang'da bulunan üretim üssünde yeni nesil bataryaların pilot üretimini başlattı. Bataryalar bu yıl ilk kez yeni bir otomobil modelinde kullanılacak.

Bu yeni nesil bataryalarda, 10 dakikalık bir şarjla bir aracın sürüş menzilini 300 kilometreye kadar uzatabilen yeni bir 800V teknolojisi kullanılacak. Ayrıca yapılacak iyileştirmeler arasında yüzde 20 daha fazla enerji yoğunluğu, yüzde 30 daha yüksek şarj hızı ve sürüş menzilinde yüzde 30 artış yer alırken, bazı modellerde daha yüksek rakamlara da ulaşılabilecek.

Shenyang'daki BMW- Çin ortak girişimi olan BMW Brilliance Otomotiv Şirketi Çin'de elektrikli araç batarya merkezi ve elektrikli araç bataryaları için kapalı döngü geri dönüşüm sistemi kuran ilk ortak girişim otomobil üreticisi oldu.

2017 yılından bu yana BMW'nin Çin'deki elektrikli araç bataryası üretim ve Ar-Ge tesislerine yaptığı toplam yatırım 14 milyar yuanı (1,95 milyar ABD doları) aştı. BMW'nin dünya çapındaki en büyük üretim üssü olan Shenyang üretim üssüne 2010 yılından bu yana yapılan toplam yatırım ise 105 milyar yuana ulaştı.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Otomobil, Üretim, Enerji, Güncel, Bmw, Son Dakika

Son Dakika Güncel BMW, 2026'da Çin'de Yeni Nesil Batarya Üretecek - Son Dakika

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