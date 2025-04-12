Bodrum Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi Eğitimini Tamamladı

(MUĞLA) - Afetlere dirençli bir kent oluşturmak amacıyla kurulan Bodrum Belediyesi Hafif Düzey Arama ve Kurtarma Ekibi (BAK), 3. etap eğitimini başarıyla tamamladı.

34 kişiden oluşan Bodrum Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi'ne, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından hazırlanan Kentsel Arama ve Kurtarma Akreditasyon Sistemi (KAVKAS) kapsamında afet, yangın ve ilk yardım konularında farkındalık kazandırmak ve yetkinliklerini artırmak amacıyla eğitim gerçekleştirildi.

Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezi'nde teorik, Konacık Mahallesi Bodrum Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi Yerleşkesi'nde ise uygulama eğitimi düzenlendi. Eğitim, 9 Nisan Çarşamba günü Muğla İl AFAD Müdürlüğü uzman eğitmenleri tarafından verildi.

Eğitimlerde, acil durum anında doğru müdahale yöntemleri, yangın güvenliği, ilk yardım uygulamaları ve arama-kurtarma operasyonlarında sahada yapılacak uygulamalar detaylı şekilde ele alındı.

Ekip, AFAD'ın akreditasyon standartlarına uygun olarak verdiği eğitimlerle olası afetlerde ilgili kamu kurum ve kuruluşlar ve STK'larla koordinasyon halinde hızlı ve etkin müdahaleler yapmaya hazır hale gelecek.

Gönüllülük esasıyla hareket eden BAK'ın sadece Bodrum için değil, gerektiğinde bölgesel ve ulusal afetlerde de destek verebilecek niteliğe sahip olması hedefleniyor.