Bodrum Belediyesi Deniz Dibi Temizliği Devam Ediyor - Son Dakika
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Bodrum Belediyesi Deniz Dibi Temizliği Devam Ediyor

Bodrum Belediyesi tarafından yapılan deniz dibi temizliğinin 8'inci etabı Gümbet Koyu'nda gerçekleştirildi. Gönüllü dalış ekibi tarafından denizden 103 kilogram atık çıkarıldı.

03.07.2024 16:28  Güncelleme: 17:00
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(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi tarafından 'Denize En Çok Mavi Yakışır' sloganıyla denizleri ve kıyıları atıklardan arındırmak için yapılan deniz dibi temizliğinin 8'inci etabı, Gümbet Koyu'nda devam etti.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü organizasyonuyla gönüllü dalış ekibi tarafından gerçekleştirilen deniz dibi temizliğinin 8'inci etabına, Başkan Yardımcısı Yaşar Çelikkan, ilgili birim müdürleri ve personel katıldı.

Gönüllü dalış ekibi tarafından denizden yaklaşık 103 kilogram atık çıkarıldı. Atıklar, Gümbet Sahili'nde sergilendikten sonra geri dönüşümü yapılmak üzere 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne götürüldü.

Başkan Yardımcısı Yaşar Çelikkan, "Bodrum Belediyesi olarak, on yıldır sürdürdüğümüz etkinliğimizde bu yıl sekizinci etabı Gümbet Sahili'mizde gerçekleştirdik. Çıkarttığımız atıklar doğal bir kirlilik değil, insan eliyle oluşan atıklar. Bodrum Belediyesi olarak, denizimizi hak ettiği maviliklere taşıyana kadar bu farkındalık çalışmamızı sürdüreceğiz. Siz değerli basın mensuplarına da kamuyu aydınlatmak adına bizlerin çalışmalarına verdiğiniz desteğe teşekkür ediyorum" dedi.

Temizliğin 9'uncu etabı, 10 Temmuz Çarşamba günü Gündoğan Sahili'nde devam edecek.

Kaynak: ANKA

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