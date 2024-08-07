Bodrum Belediyesi Gümbet'te Temizlik Seferberliği Başlattı - Son Dakika
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Bodrum Belediyesi Gümbet'te Temizlik Seferberliği Başlattı

Bodrum Belediyesi ekipleri, Gümbet'te temizlik seferberliği kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Temizlik çalışmalarına Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin talimatıyla başlandı.

07.08.2024 11:54
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(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi ekipleri, temizlik seferberliği kapsamında Gümbet'te çalışmalarına devam etti.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin talimatı ile başlatılan temizlik seferberliği Gümbet'te kapsamlı olarak devam etti. Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü koordinesinde, Destek Hizmetler ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla Gümbet Dayılar Sokak üzerinde yapılan kapsamlı temizlik çalışmasına, Belediye Başkan Vekili- Gümbet Mahallesinden sorumlu Meclis Üyesi Kanat Özsert, Başkan Yardımcısı Tanju Aksu ile Temizlik İşleri Müdürü Serdar Kaya da katıldı. Faaliyetlerde bölgede ot temizliği yapılırken, otluk ve makilik alanlar ile sahil şeridine gelişi güzel atılan tek kullanımlık ürün atıkları temizlendi. Ayrıca ağaç budaması da yapıldı. Belediye Başkan Yardımcısı Tanju Aksu, kapsamlı temizliğin belirlenen plan doğrultusunda farklı mahallelerde devam edeceğini belirtirken, vatandaşlardan da duyarlı olmalarını istedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bodrum Belediyesi Gümbet'te Temizlik Seferberliği Başlattı - Son Dakika

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