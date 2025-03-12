Bodrum Belediyesi'nden Tarımsal Üretime Destek

(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi, kendi mülkiyetindeki Bahçeyaka Fide Üretim Serası'nda fide üretim çalışmalarına tekrar başladı. Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, "Öncelikli hedefimiz, kentimizdeki tarım potansiyelini en verimli şekilde değerlendirmektir. Bu nedenle de tarımsal üretimin güçlendirilmesine yönelik yenileme çalışmaları yapıyor ve tohumlarımızın fideye dönüşümünü sağlayarak üreticilerimize destek olmak istiyoruz" dedi.

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Bahçeyaka Fide Üretim Serası'nda yapılan yenileme çalışmalarının ardından fide üretimini sürüyor. Sera zemininde kış aylarında alttan su yükselmesi sonucu oluşan bitki hastalıkları ile mücadele konusunda zorluklar yaşanması, mevcut zeminin fide üretim standartları için uygunluk sağlamaması üzerine iş gücünden tasarruf etmek için çalışma yapıldı. Yenileme faaliyetinde bitki hastalıkları ile daha stabil mücadele edebilmek, fide üretiminde daha fazla otomasyondan yararlanabilmek için zeminde ve dış cephesinde iyileştirmeler yapıldı.

Üretim kapasitesini artıracak yatırımlara ağırlık veren Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, fide üretim serasında tohum ekimi yöntemiyle sebze fideleri üreterek üretici desteklerine devam edecek.

Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, "Belediye olarak çiftçilerimize eğitim ve kaynak sağlamak için etkin projeler geliştirmeyi, tarımsal çeşitliliği artırmayı amaçlıyoruz. Öncelikli hedefimiz, kentimizdeki tarım potansiyelini en verimli şekilde değerlendirmektir. Bu nedenle de tarımsal üretimin güçlendirilmesine yönelik yenileme çalışmaları yapıyor ve tohumlarımızın fideye dönüşümünü sağlayarak üreticilerimize destek olmak istiyoruz" diye konuştu.