Bodrum Belediyesi Plaj Düzenleme Çalışmalarını Tamamladı - Son Dakika
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Bodrum Belediyesi Plaj Düzenleme Çalışmalarını Tamamladı

06.06.2025 11:51
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Bodrum Belediyesi, nisan ayında başlattığı plaj düzenleme çalışmalarını büyük ölçüde tamamlayarak, özellikle halk plajlarında güvenli ve temiz bir deneyim sunmayı hedefledi. Başkan Tamer Mandalinci, 67 plajın hazır hale getirildiğini açıkladı.

(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi, nisan ayında başlatılan plaj düzenleme çalışmalarını büyük ölçüde tamamladı. Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, "Bu yıl da 67 halk plajımızda gerçekleştirdiğimiz kapsamlı çalışmalarla hem Bodrumlulara hem de ilçemizi ziyaret eden misafirlerimize daha güvenli, temiz ve erişilebilir bir plaj deneyimi sunmayı amaçladık" dedi.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü Mavi Bayraklı Plajlar Bürosu tarafından nisan ayında başlatılan plaj düzenleme çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Toplamda 9'u mavi bayraklı olmak üzere 61 halk plajı sezona hazır hale getirildi. Geriye kalan 6 plajda ise son düzenlemeler devam ediyor.

18 halk plajı da sezona hazır hale getirildi

Çalışmalar kapsamında önce halk plajlarının zemin ve çevre düzenlemeleri yapıldı. Ayrıca plajlardaki şemsiye, soyunma kabini, duş ve tuvaletlerin bakım, onarım, yenileme işlemleri gerçekleştirilirken emniyet şamandıraları ile cankurtaran kulübeleri de daha güvenli hale getirildi. Engelli bireylerin denize erişimini kolaylaştırmak için belirli plajlarda denize iniş rampaları ve diğer gerekli ekipmanların yenilemeleri gerçekleştirildi. Bodrum Belediyesi'nin sorumluluğundaki 9'u mavi bayraklı toplam 67 halk plajının dışında Bodrum Belediye A.Ş. tarafından işletilen ve şezlong yerleşimleri de tamamlanan 18 halk plajı da sezona hazır hale getirilerek halkın hizmetine sunuldu.

"Temiz ve erişilebilir bir plaj deneyimi sunmayı amaçladık"

Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, yapılan çalışmalarla ilişkin, "Bodrum'un eşsiz doğasını ve denizini herkesin eşit şekilde deneyimleyebilmesi için halk plajlarımızı sezona hazırlıyoruz. Bu yıl da 67 halk plajımızda gerçekleştirdiğimiz kapsamlı çalışmalarla hem Bodrumlulara hem de ilçemizi ziyaret eden misafirlerimize daha güvenli, temiz ve erişilebilir bir plaj deneyimi sunmayı amaçladık. Mavi bayraklı plajlarımızla çevre duyarlılığımızı da ön planda tutuyoruz. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyor, tüm halkımıza güzel ve huzurlu bir yaz sezonu diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bodrum Belediyesi Plaj Düzenleme Çalışmalarını Tamamladı - Son Dakika

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