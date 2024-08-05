Bodrum Belediyesi Stratejik Plan ve Geleceğe Bakış Çalıştayı Başlıyor - Son Dakika
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Bodrum Belediyesi Stratejik Plan ve Geleceğe Bakış Çalıştayı Başlıyor

Bodrum Belediyesi Stratejik Plan ve Geleceğe Bakış Çalıştayı Başlıyor

Bodrum Belediyesi, 2025 ile 2029 dönemlerine ait stratejik plan oluşturma çalışmaları için iç ve dış paydaşlarla bir çalıştay düzenliyor. Çalıştayda kentin mevcut durumu analiz edilerek yeni vizyon ve misyon tanımları yapılacak.

05.08.2024 16:49  Güncelleme: 16:52
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(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün organizasyonunda iç ve dış paydaşlarla düzenlenecek "Stratejik Plan ve Geleceğe Bakış Çalıştayı" yarın başlıyor.

Bodrum Belediyesi, "Geleceğe Bakış Vizyondan Eyleme" başlığıyla 2025 ile 2029 dönemlerine ait stratejik plan oluşturma çalışmaları kapsamında ortak akıl, katılımcılık ve şeffaflık prensipleri çerçevesinde tüm iç ve dış paydaşlarla konuyu ele almaya hazırlanıyor.

İlk çalıştay 6 Ağustos Salı günü (yarın) saat 10.00 ile 12.30 saatleri arasında, ikinci çalıştay 6 Ağustos Salı günü 13.00 ile 15.30 saatleri arasında, üçüncü çalıştay ise 7 Ağustos Çarşamba günü 13.00 ile 15.30 saatleri arasında Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Çalıştayda stratejik planın öneminin anlatılmasının yanında kentin mevcut durumunun analizi yapılarak, 5 yıllık yeni vizyon ve misyon tanımlarına uygun yatırım planları oluşturulacak. Yatırım planlarının takibi için hedefler, amaçlar, göstergeler tanımlanacak ve performans göstergeleri ile belediyenin hedefler gerçekleştirme ölçütleri takip edilecek.

Kaynak: ANKA

Bodrum, Politika, Güncel, Son Dakika

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