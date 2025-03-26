Bodrum Belediyesi Yangın Eğitimi Düzenliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bodrum Belediyesi Yangın Eğitimi Düzenliyor

Bodrum Belediyesi, kafe, otopark, anaokulları ve liman çalışanları için Temel Yangın Eğitimi düzenledi. Eğitimde yangına müdahale yöntemleri teorik ve pratik olarak öğretildi.

26.03.2025 10:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi tarafından mart ayında başlatılan Temel Yangın Eğitimi, bu hafta belediyeye bağlı Bodrum Belediye A.Ş. çalışanları için düzenlendi.

Bodrum Belediyesi'nin mart ayında başlattığı Temel Yangın Eğitimi, bu hafta kafe, otopark, anaokulları ve liman çalışanları için düzenlendi. Eğitim, Bodrum Deve Güreşi Arenasında (Kızılağaç), Bodrum Belediyesi Sivil Savunma Uzmanı Mukadder Yurtışığı tarafından verildi. Teorik ve uygulamalı olarak yapılan eğitimde, Bodrum Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığının eğitim programları kapsamında a, b ve c sınıfı yangınlara müdahale şekilleri anlatıldı. Teorik eğitimin ardından yapılan uygulamalı eğitimde, personelin yangın tüplerini nasıl kullanacağı, ateşe ne yönde ve nasıl yaklaşacağı ve söndürme teknikleri gösterildi.

Farklı birimlerde çalışanlara da eğitim verilecek

Belediye A.Ş. personelini kapsayan Temel Yangın Eğitimi, 50'şer kişilik gruplarda toplam 750 kişiye verilecek. Eğitimler, Ramazan Bayramı'na kadar sürecek. Belediye çalışanlarının yangın durumlarında hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edebilmesi ve güvenli bir ortam oluşturulmasını amaçlayan eğitimler, geçen haftalarda Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarına düzenlenmişti. Çalışanların güvenliğini sağlamak ve yangın öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gereken tüm prosedürler konusunda bilinçli bir toplum oluşturmak hedefiyle düzenlenen eğitimler, farklı birimlerde çalışanlara yönelik de hazırlanacak.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güncel, Bodrum, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum Belediyesi Yangın Eğitimi Düzenliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İletişim Başkanlığı’ndan Bahçeli’nin entübe edildiği iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan Bahçeli'nin entübe edildiği iddiasına yalanlama
Abdülkerim Durmaz’dan olay yaratacak Muslera sözleri Abdülkerim Durmaz'dan olay yaratacak Muslera sözleri
Kara yollarında bayram tedbirleri Trafik AUS’tan anlık takip edilecek Kara yollarında bayram tedbirleri! Trafik AUS'tan anlık takip edilecek
Özgür Özel’den Mehmet Şimşek için çok sert sözler Özgür Özel'den Mehmet Şimşek için çok sert sözler
5 ay sonra takım buldu Ryan Kent’in yeni adresine çok şaşıracaksınız 5 ay sonra takım buldu! Ryan Kent'in yeni adresine çok şaşıracaksınız
Beylikdüzü Belediyesi’nde başkan vekili belli oldu Beylikdüzü Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu
Şişli kayyumu, belediye meclisinin yetkilerini elinden aldı Şişli kayyumu, belediye meclisinin yetkilerini elinden aldı
Ankara kulisleri sarsan ihtimal: Kılıçdaroğlu, CHP’nin başına geçebilir Ankara kulisleri sarsan ihtimal: Kılıçdaroğlu, CHP'nin başına geçebilir
Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı
Trump’tan övgü dolu sözler: Türkiye iyi bir ülke, Erdoğan da iyi bir lider Trump'tan övgü dolu sözler: Türkiye iyi bir ülke, Erdoğan da iyi bir lider
5 ay sonra takım buldu Ryan Kent’in yeni adresine çok şaşıracaksınız 5 ay sonra takım buldu! Ryan Kent'in yeni adresine çok şaşıracaksınız

10:06 Beylikdüzü Belediyesi’nde başkan vekili belli oldu Beylikdüzü Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu
10:02 Şişli kayyumu, belediye meclisinin yetkilerini elinden aldı Şişli kayyumu, belediye meclisinin yetkilerini elinden aldı
08:53 Ankara kulisleri sarsan ihtimal: Kılıçdaroğlu, CHP’nin başına geçebilir Ankara kulisleri sarsan ihtimal: Kılıçdaroğlu, CHP'nin başına geçebilir
07:42 Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı
07:27 Trump’tan övgü dolu sözler: Türkiye iyi bir ülke, Erdoğan da iyi bir lider Trump'tan övgü dolu sözler: Türkiye iyi bir ülke, Erdoğan da iyi bir lider
15:39 5 ay sonra takım buldu Ryan Kent’in yeni adresine çok şaşıracaksınız 5 ay sonra takım buldu! Ryan Kent'in yeni adresine çok şaşıracaksınız
15:16 Özgür Özel’den Mehmet Şimşek için çok sert sözler Özgür Özel'den Mehmet Şimşek için çok sert sözler
15:13 Kara yollarında bayram tedbirleri Trafik AUS’tan anlık takip edilecek Kara yollarında bayram tedbirleri! Trafik AUS'tan anlık takip edilecek
14:26 Abdülkerim Durmaz’dan olay yaratacak Muslera sözleri Abdülkerim Durmaz'dan olay yaratacak Muslera sözleri
14:21 İletişim Başkanlığı’ndan Bahçeli’nin entübe edildiği iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan Bahçeli'nin entübe edildiği iddiasına yalanlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2025 10:35:18. #7.12#
SON DAKİKA: Bodrum Belediyesi Yangın Eğitimi Düzenliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement