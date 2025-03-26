Bodrum Belediyesi Yangın Eğitimi Düzenliyor

(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi tarafından mart ayında başlatılan Temel Yangın Eğitimi, bu hafta belediyeye bağlı Bodrum Belediye A.Ş. çalışanları için düzenlendi.

Bodrum Belediyesi'nin mart ayında başlattığı Temel Yangın Eğitimi, bu hafta kafe, otopark, anaokulları ve liman çalışanları için düzenlendi. Eğitim, Bodrum Deve Güreşi Arenasında (Kızılağaç), Bodrum Belediyesi Sivil Savunma Uzmanı Mukadder Yurtışığı tarafından verildi. Teorik ve uygulamalı olarak yapılan eğitimde, Bodrum Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığının eğitim programları kapsamında a, b ve c sınıfı yangınlara müdahale şekilleri anlatıldı. Teorik eğitimin ardından yapılan uygulamalı eğitimde, personelin yangın tüplerini nasıl kullanacağı, ateşe ne yönde ve nasıl yaklaşacağı ve söndürme teknikleri gösterildi.

Farklı birimlerde çalışanlara da eğitim verilecek

Belediye A.Ş. personelini kapsayan Temel Yangın Eğitimi, 50'şer kişilik gruplarda toplam 750 kişiye verilecek. Eğitimler, Ramazan Bayramı'na kadar sürecek. Belediye çalışanlarının yangın durumlarında hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edebilmesi ve güvenli bir ortam oluşturulmasını amaçlayan eğitimler, geçen haftalarda Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarına düzenlenmişti. Çalışanların güvenliğini sağlamak ve yangın öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gereken tüm prosedürler konusunda bilinçli bir toplum oluşturmak hedefiyle düzenlenen eğitimler, farklı birimlerde çalışanlara yönelik de hazırlanacak.