Bodrum'da 'Çocuklarımız Oyuncaksız Kalmasın' Projesi Devam Ediyor - Son Dakika
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Bodrum'da 'Çocuklarımız Oyuncaksız Kalmasın' Projesi Devam Ediyor

Bodrum Belediyesi'nin 2023 yılında başlattığı 'Çocuklarımız Oyuncaksız Kalmasın' projesi, 2024 yılında da devam ediyor. Proje kapsamında farklı yaş gruplarındaki çocuklara oyuncaklar teslim ediliyor. Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çekerek destek veren vatandaşlara teşekkür etti.

30.12.2024 12:51  Güncelleme: 13:59
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(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi tarafından 2023 yılında başlatılan 'Çocuklarımız Oyuncaksız Kalmasın' projesi devam ediyor. Bu kapsamda Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmetler Bürosu, Bodrum ilçe sınırları içerisinde ikamet eden farklı yaş gruplarındaki çocuklara hediyelerini teslim etti.

Bölgedeki duyarlı vatandaşların desteğiyle 2023 yılında başlatılan ve 2024 yılında da sürdürülen 'Çocuklarımız Oyuncaksız Kalmasın' projesinde anlam ifade eden önemli günlerin öncesinde oyuncak desteği sağlandı. 2024 yılında yaklaşık dört yüz oyuncakla yüz çocuğun gülümsemesini sağlayan projeye vatandaşlar önemli oranda destek sağladı.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, tek amaçlarının çocukların yüzlerindeki gülümsemenin artmasını sağlamak olduğunu ifade ederken proje ortağı olan tüm vatandaşlara destekleri dolayısıyla teşekkür etti. Ayrıca Bodrum Belediyesi olarak toplumsal dayanışma ve birliktelik duygusunu pekiştiren projeleri 2025 yılında da sürdüreceklerini belirtti.

2025 yılında da çocukların mutluluklarına ortaklık etmek için oyuncak desteğinde bulunmak isteyen vatandaşlar, Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Bürosuna başvurabiliyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bodrum'da 'Çocuklarımız Oyuncaksız Kalmasın' Projesi Devam Ediyor - Son Dakika

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