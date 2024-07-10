Bodrum'da Deniz Dibi Temizliği Devam Ediyor

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(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü iş birliğiyle "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla gerçekleştirilen deniz dibi temizliği bu hafta Gündoğan koyunda yapıldı.

Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen deniz dibi temizliğinin dokuzuncu etabı Gündoğan koyunda yapıldı. Denizleri atıklardan arındırmak amacıyla gerçekleştirilen deniz dibi temizlik çalışmasında gönüllü dalış ekibi denizden 213 kilogram atık çıkarırken, vatandaşlar da kıyı temizliği yaptı. Atıklar, Gündoğan İskele'de sergilenerek, geri dönüşümü yapılmak üzere 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne götürüldü.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Çelikkan, etkinliğe ilişkin, "Deniz dibi temizlik etkinliğimizin dokuzuncu etabındayız. Bu manzaralar ne kadar kötü olsa da deniz dibi temizliğine ilk başladığımız günleri baz alırsak şu an çıkan görüntü bizi mutlu ediyor. Böylece toplumda yarattığımız farkındalığı da görmüş oluyoruz. Bu çalışmalarda değerli basın mensupları ve vatandaşlarımızın da destekleri bizler için çok önemliydi. Onlara da Bodrum Belediyesi adına çok teşekkür ederim. Böyle tabloları görmemek adına Bodrum'a hak ettiği maviliği verene kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Deniz dibi temizliğinin onuncu etabı, 17 Temmuz Çarşamba günü Türkbükü sahilinde devam edecek.