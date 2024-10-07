Bodrum'da Efsane Filmi Denizde İzlenildi - Son Dakika
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Bodrum'da Efsane Filmi Denizde İzlenildi

Bodrum\'da Efsane Filmi Denizde İzlenildi

Bodrum Türk Filmleri Haftası'nda denizde kurulan beyaz perdede 'Efsane' filmi gösterildi.

07.10.2024 11:36
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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 12'ncisi bu yıl düzenlenen Bodrum Türk Filmleri Haftası'nın son günü olan dün, sinema tutkunları denize kurulan beyaz perdede, sahildeki şezlonglara uzanarak 'Efsane' isimli filmi izledi. O anlar havadan drone ile görüntülendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesinin desteğiyle bu yıl 12'ncisi düzenlenen Bodrum Türk Filmleri Haftası dün Bitez Sahili'nde düzenlenen etkinlikle sona erdi. Plajın yaklaşık 40 metre açığına denizin üzerine beyaz perde kurulumu yapıldı. Havanın kararmasıyla birlikte sinemaseverler alana gelerek klasiğin dışında şezlonglara uzanarak yerli yapım olan Selçuk Aydemir'in yazıp, yönettiği; başrollerini Ahmet Kural, Cengiz Bozkurt ve Cemile Canyurt'un paylaştığı 'Efsane' filmini izledi. O anlar dron ile havadan görüntülendi.

Denizin üzerinde film seyretmenin keyifli olduğunu söyleyen Bodrum Sinema ve Kültür Derneği (BSKD) Başkanı Cenk Sezgin, "Bodrum'un çok otantik noktalarında film gösterimleri oldu. Bodrum Kalesi, Değirmenler Tepesi'nde bugün de Bitez'deyiz, ciddi bir katılım var. Gerçekten denizin üzerinde film seyretmek çok keyifli oluyormuş. Önümüzdeki yıllarda bunu artırarak devam ettirmek niyetindeyiz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bodrum'da Efsane Filmi Denizde İzlenildi - Son Dakika

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