Bodrum\'da Kaçak İskelelere Protesto

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 'Özgür Kıyılar Bodrum İnisiyatifi' üyeleri, kaçak yapılan iskeleleri pankart ve sloganlarla protesto etti.

Özgür Kıyılar Bodrum İnisiyatifi üyeleri, turizmin önemli merkezlerinden Bodrum'un Gündoğan Koyu'na inşa edilen kaçak iskele ve platformlara tepki göstermek için protesto gerçekleştirdi. 'Kıyılar Halkındır, Tüm İşgaller Kalkıncaya Kadar Kıyılardayız', 'Denize Erişim Herkesin Hakkı' yazılı pankart ve dövizler taşıyan eylemciler, sloganlarla Gündoğan sahilinde yürüdü. Yürüyüş sırasında eylemciler kaçak iskele ve eklentilerin yıkılmasını istedi. Basın açıklamasının ardından slogan atan eylemciler daha sonra dağıldı.