Bodrum'da Kültür Gezileri Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bodrum'da Kültür Gezileri Devam Ediyor

Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen Kültür Gezileri'nin ikincisi Gümüşlük Myndos Antik Kenti'ne gerçekleştirildi. Etkinliğe olan ilgi büyük oldu ve Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, projelere destek vermeye devam edeceğini belirtti.

24.02.2025 14:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen Kültür Gezileri'nin ikincisi Gümüşlük Myndos Antik Kenti'ne yapıldı. Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, bu projelere destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Pedasa ve Leleg Uygarlığı Araştırma ve Uygulama Birimi tarafından düzenlenen Kültür Gezileri'nin ikincisi, Gümüşlük Myndos Antik Kenti'ne yapıldı. Belediye personeli Arkeolog Serap Topaloğlu anlatımıyla yapılan geziye, bölge halkından yoğun katılım sağlandı.

Asar/Tavşan Adasına doğru uzanan, denizin çekilmesi ile yüzeyde rahat görülen, halk tarafından kral yolu olarak bilinen kent surundan başlatılan gezi güzergahında, kent planı, tarihi ve kalıntılar hakkında bilgilendirme yapıldı. Gezi, Myndos Antik Kenti'nin 2'nci limanı olarak bilinen batı limanı ile kıyıda görülen liman kalıntıları ve tapınak olarak tanımlanan yapılarla devam etti.

Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, bölgenin kültürel mirasının anlatılması, gelecek kuşaklara aktarılması için hazırlanan projelere desteğinin devam edeceğini belirtti.

Belediye'nin bölge tarihi ve kültürel mirasının anlatılması amacıyla başlattığı Kültür Gezileri ilerleyen günlerde farklı kentlere devam edecek. Etkinlikler hakkında, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 444 00 48 numaralı hattından detaylı bilgi alınabilir.

Kaynak: ANKA

Tamer Mandalinci, Kültür Sanat, Gümüşlük, Güncel, Bodrum, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da Kültür Gezileri Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:38 Yenidoğan Çetesi davasında 4 sanık hakkında tahliye Yenidoğan Çetesi davasında 4 sanık hakkında tahliye
15:17 Trump’tan Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri Trump'tan Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri
15:01 İstanbul Havalimanı’nda büyük skandal Kamera olan biteni böyle kaydetti İstanbul Havalimanı'nda büyük skandal! Kamera olan biteni böyle kaydetti
13:15 Alkollü eşini öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı O sözü duyunca bıçaklamış Alkollü eşini öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı! O sözü duyunca bıçaklamış
10:32 Dev derbiye saatler kaldı İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri Dev derbiye saatler kaldı! İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
00:57 İsrail Ordusu, 23 yıl sonra Batı Şeria’ya girdi İsrail Ordusu, 23 yıl sonra Batı Şeria'ya girdi
00:15 Pitbull cinsi köpekler sahibine ve yanındaki kişiye saldırdı Pitbull cinsi köpekler sahibine ve yanındaki kişiye saldırdı
23:41 İstanbul’da okullar tatil mi Vali Gül’den açıklama geldi İstanbul'da okullar tatil mi? Vali Gül'den açıklama geldi
23:24 Av sırasında kazayla 12 yaşındaki oğlunu öldürdü Av sırasında kazayla 12 yaşındaki oğlunu öldürdü
23:17 Elon Musk’ın haftalık rapor talebi tepkiyle karşılandı Elon Musk'ın haftalık rapor talebi tepkiyle karşılandı
22:55 Kütahya’da iki araç çarpıştı: 7 kişi yaralandı Kütahya'da iki araç çarpıştı: 7 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2025 16:42:18. #1.13#
SON DAKİKA: Bodrum'da Kültür Gezileri Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.