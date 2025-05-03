Bodrum'da Öğrencilere Sıfır Atık Eğitimi - Son Dakika
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Bodrum'da Öğrencilere Sıfır Atık Eğitimi

Bodrum Belediyesi Sıfır Atık Çalışma ekibi, 5 yaş grubu öğrencilerine çevre ve geri dönüşüm üzerine eğitim verdi. Eğitimde atıkların insan sağlığına etkileri vurgulandı ve öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı.

03.05.2025 12:11
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Haber: SEYİT ALP BERBER

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Sıfır Atık Çalışma ekibi, okullarda sıfır atık eğitimleri düzenlemeye devam ediyor.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Sıfır Atık Çalışma ekibi son olarak Berhan Taha Bakır Anaokulu 5 yaş grubu öğrencileriyle bir araya geldi. Çevre Mühendisi Nilay Karamustafaoğlu tarafından 50 öğrenciye verilen eğitimde; atıkların çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkileri vurgulanarak her atığın çöp olmadığı ve geri dönüşüm kavramı üzerinde duruldu.

Eğitimde atık yönetiminde öncelikli olarak daha az tüketim vurgulandı; sıfır atık uygulamaları ve Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne ilişkin öğrencilere bilgi verildi.

Eğitim sonunda öğrencilere çevre temalı boyama kitapları, kalem, çevre rozeti, kitap ayracı, sticker hediye edildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bodrum'da Öğrencilere Sıfır Atık Eğitimi - Son Dakika

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