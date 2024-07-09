Bodrum'da Orman Yangını: Ekipler Teyakkuz Halinde

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(MUĞLA)- Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum'da çıkan orman yangını ilçesinde çıkan meydana gelen orman yangınıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ekiplerimizle beraber şu anda teyakkuz halindeyiz. Yangının büyümemesi için de elimizden gelen bütün çabayı sarf ediyoruz" dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum'a bağlı Pınarlıbelen Mahallesi'nde bugün saat 14: 15 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle meydana gelen orman yangınıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Rüzgarın yangının büyümesine neden olduğunu ifade eden Mandalinci, Yalıçiftlik, Kızılağaç ve Kaplandağ bölgesinin yangından en az şekilde etkilenmesi için çalıştıklarını belirtti.

Mandalinci şunları söyledi:

"Çamlık ve Yalıçiftlik bölgesi arasındaki Kaplandağı mevkiinde bir orman yangını meydana geldi. Yangının meydana çıktığı alan sarp ve dağlık olduğu için şu anda maalesef araçla müdahale etme şansımız, erişme şansımız yok. Ama gördüğünüz gibi şu an Yalıçiftlik sınırlarında itfaiye araçlarımızla, orman ekiplerimizle beraber teyakkuz halindeyiz. Havada şu an 5 tane yangın söndürme aracımız var. Helikopterimiz ve uçaklarımız yangına müdahale ediyorlar. Yangının büyümemesi için ekiplerimizle burada görev başındayız. Orman İl Müdürlüğümüz olsun, Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz olsun, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyemiz olsun hep beraber, arkadaşlarımızla beraber yangın bölgesindeyiz. Rüzgar çok değişik yönlerden esmeye devam ediyor. Tabii ki bu yangının biraz daha büyümesine yol açabiliyor. Ekiplerimizle beraber şu anda teyakkuz halindeyiz. Yangının büyümemesi için de elimizden gelen bütün çabayı sarf ediyoruz. Hepimize geçmiş olsun. Yalıçiftlik bölgemiz, Kızılağaç bölgemizin ve tabii ki Kaplandağ bölgemizin de bu yangından en az şekilde etkilenmesi için görev başındayız."