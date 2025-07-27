Bodrum\'da Otluk Alanda Yangın

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde ot yangını çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
Bodrum ilçesi Peksimet Mahallesi'nde otluk alanda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekiler durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve hava unsurları sevk edildi. Ekipler tarafından alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
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