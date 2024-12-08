Bodrum'da Sağanak Yağışa Anında Müdahale - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bodrum'da Sağanak Yağışa Anında Müdahale

Geniş Video İzle

Bodrum'da etkili olan sağanak yağış sonrası, Bodrum Belediyesi ve MUSKİ ekipleri olumsuzluklara anında müdahale etti. Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, afetlerin tekrar yaşanmaması için gerekli adımların atılacağının altını çizdi.

08.12.2024 16:58  Güncelleme: 18:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MUĞLA)- Bodrum'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle meydana gelen olumsuzluklara belediye ekipleri anında müdahale ederken, Başkan Tamer Mandalinci de çalışmaları yerinde inceledi. Mandalinci, "Bir daha afetlerin yaşanmaması için ya da bu denli sıkıntılar yaşanmaması için görevimizin başında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Bodrum Belediyesi ekipleri, etkisini artıran yağış nedeniyle vatandaşlardan gelen ihbarlar üzerine tespit ettikleri olumsuzluklara anında müdahale etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının hemen ardından nöbet sistemine geçen Afet İşleri, Fen İşleri, Zabıta, Park ve Bahçeler, Temizlik İşleri, Destek Hizmetleri müdürlüklerinin hazır bulunduğu çalışmalarda, anlık müdahaleler ile ciddi olumsuzlukların yaşanmasının önüne geçildi. Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, belediye ekiplerinin saha çalışmalarını takip ederek incelemeler yaptı.

Bazı ev ve iş yerlerini su basmasına neden olan sağanak yağışta, Bodrum Belediyesi 139 personel 55 araç, MUSKİ ekipleri ise 50 personel 22 araçla olumsuzluklara müdahale etti. Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, olumsuzlukların tekrarlamaması için gerekli çalışmaların hızlıca başlaması talimatını verdi.

Belediye'nin ilgili müdürlükleri ile MUSKİ ekipleri, yağmur suyu ile birlikte kum, taş, bahçe atığı ve çevreye gelişigüzel atılan atıklar nedeniyle olumsuzluk yaşanan bölgelerde tıkanan mazgal ve dere yataklarındaki büzlerin açılmasını sağladı. İlçede yağışlı havanın kuvvetli olması beklendiğinden belediye ekiplerinin çalışmaları sürecek.

"Hem Bodrum Belediyesi hem Muğla Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin iyi bir sınav verdiğine inanıyorum"

Belediye Başkanı Tamer Mandalinci yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"7 Aralık Cumartesi akşam saatlerinde etkili olan yağışlar sonucu bazı mahallelerimizde sıkıntılı durumlar yaşandı fakat belediye ve MUSKİ ekiplerimiz büyük bir özveriyle çalışarak vatandaşlarımızın yanında oldu. İtfaiyemiz de çok ciddi bir şekilde sahadaydı. Hem Bodrum Belediyesi hem Muğla Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin iyi bir sınav verdiğine inanıyorum. Yoğun bastıran yağmur suyunun önünde durulmadığını bir kere daha gördük. Bizler bunlardan yeni dersler çıkaracağız. Dere yataklarını daha muntazam şekilde temizleyeceğiz. Bölgemizi yağmura daha da etkin bir şekilde hazırlayacağız. Ancak hem bugün hem dün hem de yarın olacak şudur ki bir daha afetlerin yaşanmaması için ya da bu denli sıkıntılar yaşanmaması için görevimizin başında olmaya devam edeceğiz.

"Bodrum Belediyesi ve MUSKİ ekipleri olarak yaklaşık 175 personel 77 araç ile sele müdahale ettik"

Özellikle Ortakent, Turgutreis, İslamhaneleri ve Akyarlar bölgelerimiz çok ciddi yağışlar aldı. Tabii ki biz önceden dere yataklarında temizlik faaliyeti yapmıştık ancak ağaçlardan kopan yaprakların tıkadığı mazgallar, yoğun yağışı kaldıramayan düşük çaplı dereler. Bunların neticesinde yer yer seller ve taşkınlar yaşandı. Turgutreis Bahçelievler'deki taşkının önlenmesi için arkadaşlarımızla bir çalışma başlattık. Marina bölgesinde tıkalı olan mazgalların MUSKİ ekiplerimizle beraber açılmasına aracılık ettik. Bodrum Belediyesi ve MUSKİ ekipleri olarak yaklaşık 175 personel 77 araç ile sele müdahale ettik. Temizlik İşleri ekiplerimiz selden etkilenen vatandaşlarımızın evleri için yardımcı oluyor. Kültür ve Sosyal İşler ekiplerimiz zarar gören malzemelerin tanzimi için de ailelere yardımcı olup tutanakları tutuyorlar. Şu anda bölgemizde yağış durdu. Ancak tabii ki yağışın getirdiği taşlar, kumlar yer yer tıkanmalara sebebiyet verdi. Tıkanan mazgal ve yağmur suyu kanallarını açmak ve su birikintilerini tahliye etmek için yoğun bir mesai yapan ekiplerimize teşekkür ediyorum."

Muğla Valiliği ve Bodrum Kaymakamlığı ile de sürekli iletişim halinde olduklarını dile getiren Başkan Mandalinci, "Muğla Valiliğimiz ve kaymakamlığımız süreci birebir takip ettiler, sürekli koordine halinde kaldık. En az hasarla atlattığımızı düşünüyoruz. Allah bir daha yaşatmasın. Biz sahadayız, yaralarımızı beraber saracağız ve buna şükür diyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Tamer Mandalinci, Yerel Haberler, Hava Durumu, 3-sayfa, Güncel, Bodrum, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da Sağanak Yağışa Anında Müdahale - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:20 AK Parti Sözcüsü Çelik: Suriyelilerin iradesini yansıtan yönetimin ortaya çıkması en büyük arzumuz AK Parti Sözcüsü Çelik: Suriyelilerin iradesini yansıtan yönetimin ortaya çıkması en büyük arzumuz
18:10 Suriye’de kaybeden sadece Esad değil Arap aşiretlerin yaşadığı bölgede dikkat çeken görüntü Suriye'de kaybeden sadece Esad değil! Arap aşiretlerin yaşadığı bölgede dikkat çeken görüntü
17:20 Esad’ın gitmesiyle Suriyeliler Emevi Camii’nde namaz kıldı Esad'ın gitmesiyle Suriyeliler Emevi Camii'nde namaz kıldı
14:35 Rusya: Esad görevini bırakma kararı alarak ülkeyi terk etti ve iktidarı barışçıl yollardan devretme talimatı verdi Rusya: Esad görevini bırakma kararı alarak ülkeyi terk etti ve iktidarı barışçıl yollardan devretme talimatı verdi
13:11 Suriye Milli Ordusu, Münbiç’in neredeyse tamamını kontrol altına aldı Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in neredeyse tamamını kontrol altına aldı
12:54 Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu
12:26 Esad rejimi Fırat Nehri’nin doğusundan çekildi Kontrol ettiği bölgeleri PKKYPG’ye bıraktı Esad rejimi Fırat Nehri'nin doğusundan çekildi! Kontrol ettiği bölgeleri PKK/YPG'ye bıraktı
12:20 4 kenti şahlandıracak yeni proje başlıyor 600 bin kişinin geliri artacak 4 kenti şahlandıracak yeni proje başlıyor! 600 bin kişinin geliri artacak
11:51 En çok kripto parası olan ülkeler belli oldu En çok kripto parası olan ülkeler belli oldu
11:50 6 yaşındaki Şirin’i istismar edip öldürmüştü İddianamedeki detaylar kan dondurdu 6 yaşındaki Şirin'i istismar edip öldürmüştü! İddianamedeki detaylar kan dondurdu
11:16 İşte bu haftanın en çok kâr ettiren fonları İşte bu haftanın en çok kâr ettiren fonları
11:13 Wanda Nara herkesin önünde L-Gante ile sarılıp öpüştü Wanda Nara herkesin önünde L-Gante ile sarılıp öpüştü
11:08 Suriye Milli Ordusu’nu yöneten ismin Bahçeli’yi ziyaret ettiği ortaya çıktı Suriye Milli Ordusu'nu yöneten ismin Bahçeli'yi ziyaret ettiği ortaya çıktı
10:59 Salatalıklarda büyük tehlike Salatalıklarda büyük tehlike!
10:17 Hazine Bakanı Şimşek: 2020’den beri en düşük seviye Hazine Bakanı Şimşek: 2020'den beri en düşük seviye
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2024 18:39:36. #1.12#
SON DAKİKA: Bodrum'da Sağanak Yağışa Anında Müdahale - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.