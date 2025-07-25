Bodrum'da Şok Saldırı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde Leyla U. (33), bir eğlence mekanında eski eşinin de yer aldığı masada oturan Aleyna Huzur E.'nin (25) arkasından yaklaşıp, başını masaya vurdu. Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 22 Temmuz saat 02.30 sıralarında Karaova Mahallesi'ndeki bir mekanda meydana geldi. Leyla U., arkadaşlarıyla birlikte oturan eski eşinin bulunduğu mekana geldi. Leyla U., henüz bilinmeyen nedenle, masada oturan Aleyna Huzur E.'nin arkasından yaklaşarak başını bir anda masaya vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Aleyna Huzur E., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Başına dikiş atılan Aleyna Huzur E.'nin tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. layla ilgili şikayet üzerine gözaltına alınan Leyla U., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Saldırı anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Leyla U.'nun mekana girdikten sonra arkadan yaklaşarak Aleyna Huzur E.'nin başını masaya vurduğu anlar yer aldı.