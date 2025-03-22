Bodrum'da Su Farkındalığı Semineri Düzenlendi

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla öğrenciler için su farkındalığı semineri düzenledi.

Bodrum Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nden Filiz Hekimoğlu ve Selen Şahin tarafından 20 Mart Perşembe günü Turgutreis Uğur Okulları'nda, dün ise TED Bodrum Koleji'nde su farkındalığını artırmak amacıyla seminer düzenlendi.

Seminerde öğrencilere; suyun yaşam için önemi, dünyada ve Türkiye'de yaşanan su krizleri, su kaynaklarının korunması ve bireysel tasarruf yöntemleri interaktif sunumlar ve videolar eşliğinde aktarıldı. Ayrıca suyun israfı ve iklim değişikliği arasındaki ilişki de örneklerle anlatıldı.

Etkinliğin sonunda, su tasarrufunun günlük yaşamda uygulanabilirliğini artırmak amacıyla öğrencilere tasarruflu su perlatörleri dağıtıldı.

Bodrum Belediyesi yetkilileri, eğitimlerin çevre bilincini küçük yaşlarda aşılamak için büyük önem taşıdığını belirterek, farkındalık etkinliklerinin yıl boyunca farklı okullarda da devam edeceği bilgisini verdi.

Karbon ayak izi ile su ayak izi hesaplamalarına ilişkin bilgi edinmek için Bodrum Belediyesi'nin 'https://iklim.bodrum.bel.tr' adresi ziyaret edebilecek.