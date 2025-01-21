Bodrum'da Tilki Kurtarma Operasyonu

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(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri ile Afet İşleri Müdürlüğü ekipleri, yer sarnıcına düşen tilkiyi başarılı bir operasyonla kurtardı.

Dağbelen Mahallesi Girelbelen bölgesinde bir tilkinin yer sarnıcında mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar, durumu Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bildirdi. Tilki, Bodrum Belediyesi Afet İşleri ve Veteriner İşleri ekiplerinin ortak çalışmasıyla kurtarılarak Torba Mahallesi'nde bulunan Bodrum Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Merkezi'ne götürüldü. Veteriner hekimler tarafından yapılan kontroller sonucunda tilkinin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

Son değerlendirmelerin ardından ise tilki, doğal yaşam alanına bırakıldı.