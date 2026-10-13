Bodrum\'da Vedat Türkmen Ortaokulu öğrencileri afet tahliyesini tatbikatla öğrendi

Bodrum'da Vedat Türkmen Ortaokulu öğrencileri afet tahliyesini tatbikatla öğrendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bodrum'da 13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında ortaokul öğrencilerine acil durum ve tahliye tatbikatı düzenlendi. Vedat Türkmen Ortaokulundaki tatbikatta öğrencilere afet öncesi tedbirler, afet anında doğru davranışlar ve güvenli tahliye anlatıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü" etkinlikleri kapsamında ortaokul öğrencilerine yönelik acil durum ve tahliye tatbikatı düzenlendi.
Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Vedat Türkmen Ortaokulunda gerçekleştirilen tatbikata, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Etkinlikte, Bodrum Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından öğrencilere afet farkındalık eğitimi verildi.
Uzmanlar, afet öncesinde alınması gereken tedbirler, afet anında uygulanması gereken doğru davranış biçimleri ve afet sonrasında güvenli tahliye süreçleri hakkında bilgilendirmede bulundu.
Kaynak: AA
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