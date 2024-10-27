Bodrum\'da Yaban Domuzlarına Duygusal Anlar

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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yiyecek bulmak için ilçe merkezine inen yaban domuzlarını, iki arkadaş mama ile besledi, o anlar cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.

Bodrum'da aç kalan yaban domuzları Çırkan Mahallesi yakınlarında kent merkezine indi. Etrafta yiyecek arayan domuz sürüsünü fark eden Mustafa Akman ve arkadaşı İrem Çevikel yanlarına gidip mamayla besledi. Yanlarındaki mamaları yaban domuzlarına veren iki arkadaşın o anları cep telefonu kamerası ile kayda alındı.