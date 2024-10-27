Bodrum'da aç kalan yaban domuzları Çırkan Mahallesi yakınlarında kent merkezine indi. Etrafta yiyecek arayan domuz sürüsünü fark eden Mustafa Akman ve arkadaşı İrem Çevikel yanlarına gidip mamayla besledi. Yanlarındaki mamaları yaban domuzlarına veren iki arkadaşın o anları cep telefonu kamerası ile kayda alındı.
Son Dakika › Güncel › Bodrum'da Yaban Domuzlarına Duygusal Anlar - Son Dakika
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